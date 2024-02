Il legislatore adegua la disciplina pex al diritto europeo

LA QUESTIONE Quale dovrebbe essere l’attuale regime di tassazione delle cessioni di partecipazioni qualificate alla luce delle novità apportate dalla legge di bilancio 2024?



Premessa

In coerenza con i principi affermati in recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di libera circolazione dei capitali e non discriminazione, la legge di bilancio 2024 estende la disciplina PEX anche ai soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), privi di stabile organizzazione in Italia.

La disciplina PEX ed il trattamento fiscale dei cd. Redditi diversi

L’articolo 87 del TUIR disciplina il regime noto come Participation exemption...