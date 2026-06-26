Nel contratto di notificazione di atti giudiziari, l’inadempimento del gestore del servizio postale si configura quando risulti accertata, anche tramite C.T.U., la tardiva o mancata consegna dei plichi affidati, essendo sufficiente la prova dell’affidamento e dell’irregolarità dell’esito. L’accertamento dell’inadempimento comporta il riconoscimento del danno emergente correlato al ritardo, mentre l’assenza di documentazione analitica non esclude, di per sé, la risarcibilità del lucro cessante, ove l’evento di danno sia certo e l’impossibilità di quantificazione derivi da difficoltà oggettive. In tale ipotesi, il giudice deve ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 del Codice civile, non potendo arrestarsi in un non liquet. In tema di danno all’immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica, la lesione derivante da un inadempimento massivo incidente sull’attività caratteristica dell’impresa operante in mercato concorrenziale integra una situazione socialmente tipizzata, idonea a fondare una presunzione semplice di pregiudizio, superabile solo da specifica contestazione del danneggiante. Non è richiesta la prova analitica di ogni manifestazione esteriore del danno, essendo sufficiente la dimostrazione dei fatti primari che rendono normale e prevedibile la compromissione dell’affidabilità professionale.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 giugno 2026 n. 20968.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità precontrattuale unitamente al concetto di buona fede ai sensi del Codice civile italiano.

Responsabilità precontrattuale e buona fede

La responsabilità precontrattuale rappresenta una delle aree più delicate del diritto civile, poiché si colloca nella fase delle trattative, quando il contratto non è ancora concluso ma le parti hanno già instaurato un rapporto giuridico rilevante. L’art. 1337 c.c. impone alle parti un dovere di comportarsi secondo buona fede, che si traduce in obblighi di correttezza, lealtà, informazione e protezione dell’affidamento reciproco. La violazione di tali obblighi genera un danno risarcibile, anche se il contratto non viene poi stipulato. Il fondamento della tutela risiede nell’affidamento ragionevole che una parte ripone nella serietà delle trattative, affidamento che l’altra non può deludere arbitrariamente o con comportamenti reticenti.

La giurisprudenza riconosce responsabilità precontrattuale in caso di interruzione ingiustificata delle trattative, di occultamento di informazioni rilevanti, di condotte dilatorie o di simulazione di interesse negoziale. Il danno risarcibile non coincide con l’utile del contratto non concluso, ma con il c.d. interesse negativo: spese inutilmente sostenute, perdita di occasioni alternative, tempo impiegato.

La prova del danno richiede la dimostrazione dell’affidamento incolpevole e del nesso causale tra comportamento scorretto e pregiudizio subito. La buona fede precontrattuale opera come clausola generale, adattandosi alle peculiarità del caso concreto e imponendo un controllo giudiziale particolarmente penetrante. La responsabilità che ne deriva ha natura extracontrattuale, ma si colloca in un’area intermedia, caratterizzata da un contatto sociale qualificato che anticipa la tutela del rapporto contrattuale.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che una società operante nella riscossione delle entrate locali aveva affidato al gestore del servizio postale la notifica di migliaia di atti tributari, riscontrando un numero elevatissimo di irregolarità: plichi smarriti o privi di tracciabilità, notifiche prive di data, consegne oltre i termini previsti e ritardi tali da determinare la prescrizione delle pretese impositive degli enti affidanti.

La società, ritenendo che tali inadempimenti avessero compromesso la propria attività e generato danni patrimoniali e reputazionali, conveniva in giudizio il gestore postale chiedendo il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno all’immagine. Nel primo grado il Tribunale rigettava integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo non provata la riconducibilità delle irregolarità al comportamento del gestore postale e accogliendo invece la domanda riconvenzionale per corrispettivi non pagati.

Nel secondo grado la Corte d’appello, all’esito di una consulenza tecnica, accertava l’inadempimento del gestore postale per i plichi consegnati in ritardo e riconosceva un risarcimento limitato al danno emergente, escludendo però il lucro cessante e il danno all’immagine per carenza di prova documentale.

Giunta in Cassazione, la società impugnava la decisione lamentando l’erronea esclusione delle ulteriori voci di danno. La Corte di legittimità confermava l’accertamento dell’inadempimento e censurava la Corte d’appello per non aver fatto ricorso alla liquidazione equitativa del lucro cessante, pur in presenza di un danno certo e solo difficilmente quantificabile, e per aver negato il danno all’immagine senza considerare la rilevanza presuntiva del pregiudizio reputazionale derivante da un inadempimento massivo.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 20 giugno 2026 n. 20968, esaminati i motivi di ricorso, dichiara inammissibile la prima censura, rilevando che la parte ricorrente non ha denunciato un errore di sussunzione, ma ha sollecitato una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.

La Corte osserva inoltre che non è stata adeguatamente censurata l’intera ratio decidendi relativa all’insufficienza delle prove documentali sulle spedizioni asseritamente smarrite, con conseguente difetto di specificità del motivo. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che, una volta accertato l’inadempimento del gestore postale e la certezza dell’evento di danno, la Corte d’appello non poteva negare il risarcimento del lucro cessante limitandosi a rilevare la mancanza di dati analitici. In presenza di un danno certo ma di difficile quantificazione, il giudice deve ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., senza arrestarsi in un non liquet né aderire acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico.

Accoglie anche il terzo motivo, rilevando che il danno all’immagine della persona giuridica può essere provato anche per presunzioni semplici, specie quando l’inadempimento è massivo e idoneo a compromettere l’affidabilità dell’impresa nel mercato di riferimento. La Corte d’appello, omettendo tale valutazione, ha negato tutela a un pregiudizio che, per natura, richiede una valutazione equitativa. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio, affinché il giudice del merito proceda a una nuova valutazione del lucro cessante e del danno all’immagine secondo i principi indicati.