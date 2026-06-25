L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“IL PROCESSO MINORILE IN ITALIA: TRA FINALITÀ EDUCATIVE E NUOVE ESIGENZE DI SICUREZZA. CAMBIAMENTI E PROSPETTIVE PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE”.

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La tutela del minore rappresenta uno dei banchi di prova più complessi e delicati per l’ordinamento giuridico italiano, un ambito in cui il diritto deve costantemente dialogare con la psicologia, la sociologia e le nuove sfide tecnologiche. Per esplorare a fondo questo scenario in continua evoluzione, un parterre di eccezione composto da magistrati, avvocati penalisti, civilisti ed esperti del settore si riunirà in un atteso appuntamento online per analizzare lo stato dell’arte e tracciare le linee guida per il futuro.

L’evento avrà luogo il prossimo 6 Luglio 2026 dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE

Agli iscritti saranno ricordate le informazioni di accesso al webinar prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per ulteriori informazioni: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

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