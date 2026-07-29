La Consulta non accoglie i rilievi del Cnf sulla presenza di soci di solo capitale nelle "Sta". Il giudice non può negare l'accesso alla giustizia riparativa per il no della vittima. Assegno cittadini extra Ue: il requisito del soggiorno lungo non contrasta con i principi Ue. Le prove acquisite in violazione della normativa privacy sono comunque utilizzabili dal giudice. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici