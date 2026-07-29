La Consulta non accoglie i rilievi del Cnf sulla presenza di soci di solo capitale nelle "Sta". Il giudice non può negare l'accesso alla giustizia riparativa per il no della vittima. Assegno cittadini extra Ue: il requisito del soggiorno lungo non contrasta con i principi Ue. Le prove acquisite in violazione della normativa privacy sono comunque utilizzabili dal giudice. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
Il genitore separato non può ottenere la restituzione delle somme versate con l’assegno di mantenimento per i propri figli, anche se l'importo del contributo dovuto viene successivamente ridotto da una nuova decisione del giudice che valuta in modo diverso i fatti posti a fondamento della prima pronuncia (Cassazione, ordinanza 21139 del 22 giugno 2026).
La Consulta non accoglie i rilievi del Cnf sulla presenza di soci di solo capitale nelle "Sta"
La Corte costituzionale (sentenza n. 138/2026) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio...