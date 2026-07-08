Naufragio del quantum, la Cassazione ordina una nuova rotta sulla liquidazione del danno. Mediazione immobiliare, foro del consumatore se l'attività è rivolta all'estero. Testamenti olografi, la Cassazione ridimensiona la perizia grafologica. Siti rete «Natura 2000», legittimo stop interventi senza valutazione di incidenza ambientale. Covid, legittimi i vaccini obbligatori per il solo personale militare senza includere quello civile. Sono i temi affronatati in settimana dai giudici.
La liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una situazione di estrema esposizione al pericolo, come il naufragio della Costa Concordia, richiede una motivazione coerente e rispettosa dei criteri previsti al codice (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22092/2026).
Mediazione immobiliare, foro del consumatore se l'attività è rivolta all'estero
Se l'agenzia immobiliare italiana si rivolge al mercato estero, la controversia relativa al pagamento della provvigione si radica presso il domicilio del consumatore, dunque nello Stato membro di provenienza (Sezioni...