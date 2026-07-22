Multe nulle se la strada non ha i requisiti previsti dal Codice per l'installazione di autovelox; niente risarcimento se uno dei due reati si estingue per remissione di querela in caso di Ingiusta detenzione; resta il divieto decennale di incarichi direttivi per i professori universitari sospesi; Italia condannata per tempi troppo lunghi, mancanza di misure e stereotipi sessisti nella repressione della violenza domestica: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione dei giudici.