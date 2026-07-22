Multe nulle se la strada non ha i requisiti previsti dal Codice per l'installazione di autovelox; niente risarcimento se uno dei due reati si estingue per remissione di querela in caso di Ingiusta detenzione; resta il divieto decennale di incarichi direttivi per i professori universitari sospesi; Italia condannata per tempi troppo lunghi, mancanza di misure e stereotipi sessisti nella repressione della violenza domestica: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione dei giudici.
La Corte costituzionale (sentenza n. 125/2026) ha stabilito che, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia, l'età massima lavorativa deve tener conto degli incrementi della vita media.
Autovelox: multe nulle se la strada non ha i requisiti previsti dal Codice
Una strada priva di una banchina adeguata non può essere considerata una strada extraurbana secondaria e, di conseguenza, non può ospitare un autovelox fisso senza contestazione immediata (Cassazione, ordinanza n. 23122/2026). Per la Cassazione (ordinanza n. 23023/2026) il titolo nobiliare, in sé...