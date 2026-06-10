Cambio di scuola del figlio: le difficoltà organizzative di un genitore non giustificano il reclamo immediato. Stalking aggravato dal rapporto di fiducia anche se la vittima non voleva una storia seria. Centri scommesse, no a nuova licenza anche se i locali erano già stati utilizzati per il gioco d'azzardo. Matrimoni fittizi, indagini possibili anche dopo l'acquisto della cittadinanza. I temi della settimana.

Nel testamento olografo l'indicazione completa di giorno, mese e anno costituisce un requisito essenziale di forma. Dunque, la presenza del solo anno rende l'atto annullabile, senza che sia necessario dimostrare uno specifico interesse collegato alla data. Lo ha confermato la Cassazione (ordinanza n. 17356/2026) precisando anche che la mera accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la denuncia di successione non integrano una convalida del testamento invalido.

Cambio di scuola del figlio: le difficoltà organizzative di un genitore non giustificano il reclamo immediato

La Cassazione...