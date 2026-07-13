Reati contro la pubblica amministrazione - Rivelazione di segreti di ufficio - Rivelazione di notizie apprese casualmente - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Se un pubblico ufficiale apprende e rivela informazioni riservate inerenti al proprio ufficio, anche se apprese casualmente, può essere condannato per rivelazione di segreti d’ufficio. Le intercettazioni che documentano direttamente la rivelazione possono essere utilizzate come prova, anche se autorizzate per altri reati, se costituiscono...