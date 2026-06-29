L'opzione di configurare l'"agropirateria" come circostanza aggravante anziché come fattispecie autonoma di reato, come proponeva - proprio con questo icastico nomen iuris - la Commissione Caselli del 2015 (cfr. articolo 517-quater.1 Cp) e come in effetti prevedeva in origine lo stesso Ddl governativo (Atto Senato n. 1519, all'articolo 517-novies Cp) si deve all'approvazione, in prima lettura, di un emendamento modificativo in Commissione giustizia del Senato; scelta "minimalista" poi confermata dall'Aula di Palazzo Madama e definitivamente approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Allo scopo di assicurare una più intensa risposta punitiva e di adeguare il Codice penale ai fenomeni criminali più frequenti registratisi nella casistica giudiziaria degli ultimi anni in materia di frodi commerciali alimentari, la legge n. 75/2026 introduce con l'inedito articolo 517-octies, commi 2, 3 e 4, Cp nuove circostanze aggravanti speciali applicabili ai novelli reati di frode alimentare e di commercio con segni mendaci.

Inoltre se le...