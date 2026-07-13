L'ANALISI DELLA DECISIONE

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali,[…] sottende – anche in relazione al principio di causalità – non soltanto l'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in un unico capo. Il riconoscimento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva rispetto alla domanda amministrativa configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione dell'accoglimento solo parziale della pretesa sotto il profilo temporale.