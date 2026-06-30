la QUESTIONE Quale modalità vige nel processo civile per il deposito degli atti processuali? L’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere depositata in formato cartaceo?

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 82/2005: art. 2

D.Lgs. n. 14/2019: artt. 37, 38, 41, 121 ss.

D.Lgs. n. 206/2021: art. 1, co. 17

Disp. att. c.p.c.: art. 196-quater

Il decreto legislativo n. 14 del 2019

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Quest’ultimo decreto, in particolare, è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo...

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