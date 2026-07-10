Il Tribunale di Avellino (sezione I, sentenza 17 giugno 2026 n. 1265) si sofferma sul tema della rilevanza, nel giudizio civile di risarcimento danni, della sentenza penale di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato. Si consideri, in merito, che dalla formulazione letterale dell’articolo 652 del cpp emerge chiaramente che l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno è riconosciuta soltanto quando tale sentenza contenga l’accertamento che il fatto è stato compiuto...
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