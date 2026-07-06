Giacomo Mario Pino, Alessandro Guarino, Alessandro Testa

Castello SGR, società di gestione del Fondo GEM, ha aperto una delle sedi del noto ristorante giapponese stellato IYO a Poltu Quatu (Sardegna – Costa Smeralda).

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del comparto immobiliare mixed-use dell’esclusiva meta turistica di Poltu Quatu portato avanti in questi anni da Castello SGR.

FlowLex ha assistito Castello SGR nella definizione e negoziazione di tutta la contrattualistica dell’operazione curando tutti gli aspetti di diritto immobiliare e societario con un team guidato dai soci Alessandro Guarino e Alessandro Testa.

IYO è stata assistita da Giovannelli e Associati per tutti gli aspetti legali con un team guidato dal partner Enrico Troianiello assistito dal senior associate Giacomo Mario Pino, mentre AllaMeta si è occupata di tutti gli aspetti di natura finanziaria con un team guidato dal Dott. Gabriele Pullega