Il Tribunale di Roma (Giudice Francesco Cottone, decreto del 6 giugno 2026) si è recentemente pronunciato su uno dei temi aperti della transazione fiscale conclusa nella composizione negoziata della crisi, qual è quello concernente il termine entro cui tale accordo deve essere approvato dalle agenzie fiscali.
Il comma 2-ter dell’articolo 23 del Codice della crisi prevede che le soluzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione...