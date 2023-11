Il trust liquidatorio è ammissibile come forma di autonomia privata negoziale, il dettato della Cassazione di Marzia Baldassarre (*)

Con la decisione n. 10105/2014 la Suprema Corte sancisce il principio dell’ammissibilità del Trust liquidatorio come forma di autonomia privata nella ricerca della soddisfazione dei creditori ponendo, però, precise condizioni

L’istituto del Trust è estraneo all’Ordinamento italiano, vi ha trovato ingresso solo a seguito della Legge n. 364/1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 che ha dettato le principali regole in materia di Trust.



Dalla premessa ora fatta derivano due conseguenze.



In primo luogo, in mancanza di un dato normativo preciso nel nostro Ordinamento, il Trust ha di fatto trovato una sua regolamentazione attraverso l’elaborazione giurisprudenziale. In secondo luogo, per la validità...