La Cassazione (ordinanza n. 19011/26) è intervenuta in materia di spese condominiali, precisando i criteri di ripartizione tra nudo proprietario e usufruttuario di un immobile. In particolare - precisa la Suprema Corte - nel regime normativo ante 2012 le spese di manutenzione straordinaria e interventi strutturali erano a carico del nudo proprietario. Venendo all’attuale decisione di legittimità, questa, arriva al termine di una lunga controversia che ha coinvolto un Condominio di Agrigento e una...

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