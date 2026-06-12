Contratto di pacchetto turistico - Consumatore - Impossibilità di utilizzare la prestazione- Estinzione dell’obbligazione - Art. 41 Codice del Turismo
Nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con applicazione dei conseguenti rimedi restitutori...