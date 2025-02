Incontro di deontologia forense

L’ incontro è dedicato esclusivamente a tematiche di deontologia forense in una prospettiva attuale e alla luce della futura riforma del Codice Deontologico. I relatori, che hanno maturato esperienze nei Consigli di Disciplina Distrettuali o come accademici, affronteranno i principali temi con spazio a domande e quesiti in materia deontologica.

L’evento avrà luogo il prossimo 24 marzo dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE.

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

