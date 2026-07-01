Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, il giudice afferma che i termini della fase amministrativa previsti dalla legge notarile hanno natura ordinatoria e l’espressione senza indugio impone una verifica sulla ragionevolezza del tempo impiegato, ma non introduce decadenze né limiti temporali all’avvio dell’azione, essendo l’intero sistema presidiato dalla sola prescrizione dell’illecito. In materia di società a responsabilità limitata semplificata, viene confermato che l’atto costitutivo...

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