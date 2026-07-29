Giurisdizione - Corte dei conti - Affermazione della responsabilità erariale - Proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto - Asserita incoerenza tra giudizi - Questione di giurisdizione - Esclusione.
In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l’eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità...