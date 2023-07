Infezioni ospedaliere, risarciti i parenti del paziente deceduto di Francesco Lauri

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In ipotesi di decesso del paziente per colpa medica il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti - dalla medesima struttura sanitaria che ha avuto in cura il paziente deceduto - dei danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Lo ha precisato il tribunale di Roma con la sentenza 10579/2023.



Il fatto

Il Tribunale di Roma, nel suo recente intervento qui in esame, declina diversi punti della responsabilità...