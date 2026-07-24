Nelle cause per danni da infiltrazioni condominiali, il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza essere tenuto a chiamare in giudizio tutti i possibili corresponsabili. Lo ha puntualizzato la Cassazione con la sentenza n. 23963/26, che ha respinto il ricorso presentato da due proprietarie di un terrazzo a livello condannate, insieme ai condomìni e ad altri soggetti, al risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un’autorimessa interessata da...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ