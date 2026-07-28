Lavoro - Prevenzione infortuni - Documento di valutazione dei rischi - Contenuto - Specifica individuazione di tutti i fattori di pericolo presenti sul luogo di lavoro - Misure precauzionali per la tutela della sicurezza dei lavoratori - Indicazione - Necessità - Sussiste.

Il datore di lavoro, eventualmente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza...