Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti – Infortuni sul lavoro Criteri di imputazione - Interesse o vantaggio - Reati colposi - Riferibilità alla condotta - Violazione consapevole della normativa prevenzionistica - Necessità.
In tema di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta dell’agente deve essere riconducibile non già ad un atteggiamento soggettivo della persona...