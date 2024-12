Ingegneria ambientale, Xenon Fidec (Gruppo Orion) rileva IA.Ing

Virginia Cella e Stefano Chiarva

Xenon Fidec, fondo di private equity impact specializzato in investimenti nei settori dell’economia circolare e della transizione energetica, ha acquisito lA.Ing – società specializzata in ingegneria ambientale, energetica e idrica – rafforzando così la leadership del Gruppo Orion, che oggi, con un fatturato complessivo superiore ai 60 milioni di euro, si posiziona come player di riferimento in Italia nel settore del monitoraggio e dell’ingegneria ambientale. L’operazione è stata finanziata da Anthilia Capital Partners quale gestore dei fondi BIT IV e MUST.

LCA Studio Legale ha assistito come legal advisor Xenon Fidec, con un team composto da Benedetto Lonato, Virginia Cella e Nicole Meyerhoff per gli aspetti M&A, e con un team composto da Davide Valli, Luca Alfonso Liberti e Giancarlo Aiello per gli aspetti financing.

I venditori sono stati assistiti da RPLT RP legalitax con un team composto da Alessio Totaro, Sabrina Straneo, Stefano Chiarva, Alessandro Anedda e Sidney Mathoux, mentre per gli aspetti finanziari sono stati assistiti da Fabio Salvatore Pellegrino.

ADVANT Nctm ha agito come legal advisor di Anthilia con un team coordinato dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e dalla counsel Bianca Macrina.

Ethica Debt Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario.