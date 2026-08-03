In caso di contestazione cumulativa di reati che hanno dato origine alla misura cautelare per la quale si chiede la riparazione per ingiusta detenzione il termine biennale se è intervenuta separazione dei processi decorre dall’irrevocabilità dell’ultima sentenza assolutoria.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 29109/2026 - ha accolto il ricorso della persona che aveva subito custodia cautelare restrittiva e che si era visto respingere per tardività la domanda di indennizzo per l’ingiusta...