Innova S.p.A. acquisisce l’intero capitale sociale di BIC Incubatori S.r.l. da Biovalley Investments Partner S.p.A.

Studio Nec e Panella & Spadetto Avvocati hanno assistito Innova S.p.A. nell’acquisizione da Biovalley Investments Partner S.p.A. dell’intero capitale sociale di BIC Incubatori S.r.l., società che gestisce lo storico incubatore d’impresa di Trieste. Biovalley Investments Partner S.p.A. è stata assistita dallo Studio Andrea Bitetto, PhD.