Studio Nec e Panella & Spadetto Avvocati hanno assistito Innova S.p.A. nell’acquisizione da Biovalley Investments Partner S.p.A. dell’intero capitale sociale di BIC Incubatori S.r.l., società che gestisce lo storico incubatore d’impresa di Trieste. Biovalley Investments Partner S.p.A. è stata assistita dallo Studio Andrea Bitetto, PhD.
L’operazione si inquadra nelle più ampie strategie industriali di BIP e di Innova.
Dopo aver guidato il rilancio e la trasformazione di BIC in un Digital Innovation...