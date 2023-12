Focus a cura dell'Avv. Alberto Del Noce - Avvocato del Foro di Torino, Vicepresidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili e Responsabile della Commissione sull'Intelligenza Artificiale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili

Cosa intendiamo per intelligenza artificiale e come essa si confronta con il nostro mondo del diritto? Cosa intendiamo per giustizia predittiva? Quali conclusioni possiamo trarre?

Di per sé, la giustizia predittiva non intende indebolire la Giustizia, formalmente ha nobili scopi: pretende infatti di realizzare la Giustizia in modo più scientifico, di favorire l'accesso all'informazione, di liberare gli Avvocati da compiti ripetitivi e di ridurre la componente di arbitrio personale dei giudici. Però, al di là dell'immediata euforia è nostro dovere esaminare anche quali ricadute negative può avere la rivoluzione digitale, in un settore particolare e specifico come quello della Giustizia, e comprendere quando l'utilizzo della digitalizzazione dei dati può migliorare il funzionamento della Giustizia e quando invece esso snatura il profilo umano ed istituzionale dello ius dicere

Nonostante i quesiti ancora senza risposta, le perplessità e le critiche, la giustizia predittiva continua il suo percorso (soprattutto quella induttiva), oramai abbastanza inevitabile, sia negli ordinamenti stranieri che in quello interno e nelle Corti di Appello italiane

• Norme&Tributi Plus Diritto, 16 Febbraio 2023

Cosa intendiamo per intelligenza artificiale e come essa si confronta con il nostro mondo del diritto? A questa riflessione è dedicato il primo appuntamento del Focus "intelligenza artificiale e giustizia predittiva: apocalittici ed integrati"; la trasformazione digitale ha profondamente cambiato la vita delle persone negli ultimi anni e continuerà a farlo. Questa trasformazione digitale non è di per sé negativa e potrebbe costituire anche un utile strumento per gli uomini

