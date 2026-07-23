Il 2 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — entrerà nella sua piena applicazione. Molte imprese italiane osservano la scadenza con un certo distacco, convinte che il regolamento riguardi i produttori di sistemi di intelligenza artificiale, i grandi operatori tecnologici, comunque “altri”. È una convinzione doppiamente fuorviante: da un lato perché l’AI Act grava anche su chi i sistemi si limita a utilizzarli (il deployer, nel lessico del regolamento); dall’altro — ed è il profilo ...

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