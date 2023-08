Intercettazioni e "reati criminalità organizzata": l'intervento d'urgenza del Dl 105/2023 di Aldo Natalini

Intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali: si allarga il catalogo dei reati per i quali sarà possibile disporle secondo i tempi più lunghi e i più flessibili criteri previsti per i delitti di criminalità organizzata, in deroga all'articolo 267 del Cpp, in base alla logica del "doppio binario"

Per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure commessi con finalità di terrorismo, ma, soprattutto...