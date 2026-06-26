IPG Law Firm ha assistito Neten S.p.A., realtà primaria nel settore dei managed services IT focalizzata sulla gestione di infrastrutture critiche, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Advice Information Technology S.r.l., società attiva nel settore dei sistemi applicativi in ambito AS400 (IBM i) e nella gestione di infrastrutture informatiche.

L’operazione, che consolida e conferma il trend di espansione del gruppo Neten nel settore IT, ha visto IPG Law Firm curare le fasi di signing e closing dell’operazione, occupandosi della redazione e negoziazione della documentazione contrattuale necessaria al perfezionamento dell’acquisizione, con un team composto dal Partner Tommaso Perri per gli aspetti fiscali dell’operazione e dalla Senior Associate Isabelle Roccazzella, coadiuvata dal Junior Associate Samuel Marino, per i profili legali.

IPG Law Firm ha altresì prestato supporto nella fase di due diligence con un team integrato, composto dal Partner Tommaso Perri e dal Senior Associate Marco Palestro per gli aspetti fiscali, dal Senior Associate Enrico Autero e dal Junior Associate Samuel Marino per i profili di diritto societario, dal Senior Associate Stefano Martis per i profili giuslavoristici e dal Senior Associate Cristiano Cigagna per i profili payroll.

ApicAll Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario dell’acquirente, curando la financial due diligence dell’operazione.