IVS Group S.A. con TALEA nell’acquisizione di Time Vending S.r.l.

IVS Group S.A. ha completato l’acquisizione di una partecipazione del 50% in Time Vending S.r.l. di proprietà di Chef Express S.p.A. (società del Gruppo Cremonini), di cui IVS Group S.A. deteneva indirettamente – attraverso la propria società controllata IVS Italia S.p.A. – già il 50%, arrivando così al 100%.

Chef Express ha reinvestito i proventi della cessione acquistando n. 1.309.397 azioni proprie di IVS Group (corrispondenti al 1,4% circa del capitale di IVS Group).

La joint venture tra IVS e il Gruppo Cremonini risale al 2009 e questa operazione rafforza le basi per maggiori e più̀ evolute forme di collaborazione tra le due società̀, esempi di eccellenza nel settore della distribuzione food & beverage e della ristorazione in Italia e in Europa.

IVS Group S.A. è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione da TALEA Tax Legal Advisory con un team composto dal partner Gabriele Consiglio e dal salary partner Fabrizio Lanzoni.