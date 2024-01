L’abuso paesaggistico è reato di pericolo formale ed astratto

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Reato di cui all’art. 181, comma primo, d.lgs. n. 42 del 2004 - Cause di non punibilità - Minima entità - Rilevanza - Esclusione.

La punibilità del reato di pericolo previsto dall’art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è esclusa nell’ipotesi di interventi di “minima entità”, e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, sentenza del 09-01-2024, n. 679

