L’aggravante della “crudeltà” tra dibattito pubblico e principi fondamentali

Il concetto di “crudeltà” torna ciclicamente al centro del dibattito mediatico in occasione di pronunciamenti giudiziali su gravi fatti di cronaca d’interesse nazionale, tra cui, da ultimo, il “caso Turetta” e in precedenza, il “caso Parolisi”. In genere, la tematica viene affrontata con toni scandalistici e critici nei confronti delle decisioni dei Giudici, accusate, dall’opinione pubblica, di essere eccessivamente “buoniste” e benevole nei confronti degli autori di fatti così violenti ed efferati...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi