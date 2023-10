L’amministratore che non paga l’assicurazione del condominio risarcisce i danni di Fulvio Pironti

Link utili Responsabilità civile e penale dell'amministratore Avigliano Lina Questioni Risolte

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’amministratore deve risarcire il condomino rimasto privo di copertura assicurativa a causa del mancato pagamento del premio. Essendo l’inadempimento ascrivibile alla sua negligenza, risarcisce il danno in luogo della compagnia assicurativa in quanto la polizza, a causa dell’omesso versamento del premio, era divenuta inoperativa. E’ l’interessante pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 5784 pubblicata il 14 settembre 2023.



Il caso

Un condomino citava in giudizio l’amministratore rivendicando...