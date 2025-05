L’avvocato stabilito non è “autenticatore”

L’avvocato stabilito non può autenticare firme elettorali. Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 7/2025, pubblicato il 26 maggio scorso sul sito del Codice Deontologico, ha così escluso la possibilità per gli avvocati stabiliti di procedere all’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali, chiarendo i limiti applicativi della normativa vigente in materia.

Il quesito

Il parere risponde ad un apposito quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, che chiedeva, appunto...