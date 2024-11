L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - Trapasso generazionale, no imposta se l'erede già possiede il controllo

In materia di imposta di successioni e donazioni sono state emendate le norme che riguardano i casi di esclusione dall'imposta di successione e donazione per effetto di trasferimenti di quote o azioni a favore di coniuge e discendenti nell'ambito del processi di trapasso generazionale; la determinazione della base imponibile con l'abolizione del coacervo successorio; il mantenimento del coacervo donativo agli effetti della calcolo delle franchigie di esenzione; l'assoggettamento a registrazione, in termine fisso, degli atti di donazione dirette e indirette, formati all'estero a favore di beneficiari residenti nel territorio dello Stato; l'accertamento delle liberalità indirette; l'(auto) liquidazione (e pagamento) dell'imposta di successione e donazione.