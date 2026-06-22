Misure cautelari - Personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Rilevanza del dolo o della colpa grave dell’indagato.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo...