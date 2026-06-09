Osserva la Corte d’Appello di Roma (App. Roma, sez. imm. prot. int., sentenza 19 maggio 2026 n. 4167) come la sussistenza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale per cui la violazione dell’obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio deve essere idonea a fondare, secondo il compendio assertorio e probatorio della parte che chiede l’addebito della separazione, il nesso ...
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