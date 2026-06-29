L’intelligenza artificiale come acceleratore di innovazione, come fattore di miglioramento dell’organizzazione e di potenziamento del business: l’annuale report dell’Osservatorio professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano dal titolo «Capitale umano e tecnologico, la partita degli studi professionali» ci mostra come l’AI stia agendo all’interno dagli studi legali, di commercialisti e consulenti del lavoro. Ma l’adozione delle tecnologie digitali convive con il fatto che sono meno...

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