L'ANALISI DELLA DECISIONE
In materia di concorsi pubblici, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Pertanto, l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso o […] di esibizione non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione.
La vicenda processuale
Nel 2022, l'Agenzia per l'Italia Digitale indiceva un concorso per il reclutamento di dirigente informatico di II fascia, con contratto a tempo indeterminato, per l'Area Soluzioni per la PA.
Terminate le prove scritte e risultato non ammesso a quelle orali, un candidato impugnava la graduatoria finale e tutti gli atti concorsuali con ricorso straordinario, successivamente divenuto giurisdizionale.
In particolare, il ricorrente disconosceva il documento informatico a lui ricollegato, pubblicato dall...