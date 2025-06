L'inutile strumento del "taglia leggi" e la ipertrofia della regolazione

La legge 7 aprile 2025 n. 56 - che ha abrogato gli atti normativi emanati prima del 1946, in era pre-repubblicana - va salutata come una iniziativa apprezzabile, ma non risolutiva in assenza di una strategia complessiva contro il proliferare di norme nazionali, regionali, comunali e comunitarie e delle autorità indipendenti. Per il professor Marcello Clarich - in assenza di una iniziativa coordinata e strutturata - si rischia di lasciare gli operatori del diritto, le imprese e i cittadini nell'incertezza e di addossare al sistema economico costi altissimi per la mancata crescita.