LA QUESTIONE
In cosa consiste l’obbligo degli amministratori della S.p.A. di agire in modo informato? Tale obbligo si estende anche agli amministratori privi di deleghe?
Costituzione della Repubblica, Art. 47
Codice Civile, Art. 2381
Codice Civile, Art. 2392
Art. 26 e art. 53 lett. b) e d), Testo Unico Bancario
Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Banca d’ Italia - Istruzioni di vigilanza per le banche
La fonte della responsabilità post-riforma del diritto societario
Nella S.p.A., gli ampi poteri gestionali conferiti agli amministratori sono controbilanciati dalla previsione di una responsabilità contrattuale che grava su quegli amministratori che, essendosi resi inadempienti ai propri doveri funzionali, legali o statutari, provochino danni alla società. Tale responsabilità si declina in maniera diversa a seconda che il comportamento dannoso sia posto in essere da un amministratore delegato ovvero da un amministratore privo di delega.
La riforma del diritto societario...