La Cassazione penale ha depositato oggi due sentenze inviate al massimario della Suprema Corte dove chiarisce il valore e il regime giuridico dell’ordine di demolizione che il giudice penale deve disporre a seguito di condanna penale per abuso edilizio e la sanabilità dell’abuso realizzato in assenza di permesso a costruire o autorizzazione paesagistica preventiva o violazioni antisismiche.

Il superiore fine ripristinatorio dell’ordine

Con la prima - la n. 23741/2026 - i giudici di legittimità rigettano il ricorso degli eredi dell’autore materiale...