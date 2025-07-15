RassegnaMassime di Merito

L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

Guida al Diritto
Guida al Diritto

I punti chiave

  1. INQUINAMENTO ACUSTICO
  2. INQUINAMENTO DEL SUOLO
  3. STAZIONE APPALTANTE
  4. ESECUZIONE DELL'APPALTO
  5. RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'OFFERTA
  6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
  7. QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI
  8. SILENZIO-INADEMPIMENTO
  9. INDENNITÀ PER DANNO AL PAESAGGIO
  10. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
  11. STRUMENTI URBANISTICI
  12. PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO
  13. PERMESSO DI SOGGIORNO
  14. INTERDITTIVA ANTIMAFIA
  15. CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
  16. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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