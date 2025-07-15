L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

I punti chiave
- INQUINAMENTO ACUSTICO
- INQUINAMENTO DEL SUOLO
- STAZIONE APPALTANTE
- ESECUZIONE DELL'APPALTO
- RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'OFFERTA
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI
- SILENZIO-INADEMPIMENTO
- INDENNITÀ PER DANNO AL PAESAGGIO
- CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
- STRUMENTI URBANISTICI
- PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO
- PERMESSO DI SOGGIORNO
- INTERDITTIVA ANTIMAFIA
- CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Istituti di pena: bilanci e riflessioni per mettere mano a riforme urgenti
di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia