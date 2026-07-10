LA QUESTIONE
Può uno Stato membro assoggettare a una tassazione più gravosa i dividendi distribuiti a un ente benefico residente in un altro Stato dell’Unione Europea, rispetto a quelli percepiti da una fondazione italiana con finalità analoghe?
Premessa
La sentenza in commento si colloca all’interno di un’evoluzione ormai consolidata del diritto tributario europeo, caratterizzata dal progressivo ridimensionamento del tradizionale principio di territorialità dell’imposizione diretta. È noto come...