Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2026 depositata oggi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) in riferimento alla norma che consente la partecipazione nelle società tra avvocati (Sta) di soci non professionisti, ossia soggetti non iscritti all’albo...