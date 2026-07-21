La Consulta non accoglie i rilievi del Cnf sulla presenza di soci di solo capitale nelle “Sta”

La pronuncia ha giudicato insufficiente la motivazione del rimettente, perché il Cnf non ha preso in alcuna considerazione le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’articolo 4 bis della legge 247/2012, che prevedono una serie di cautele volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista nella Sta