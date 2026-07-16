È inammissibile il ricorso dell’ente che deduca vizi di motivazione limitandosi a contrapporre una diversa lettura delle prove, senza individuare specifiche illogicità della decisione impugnata né precisare quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati dal giudice di merito. È generico il motivo che richiami cumulativamente testimonianze, documenti e allegazioni difensive, senza indicarne contenuto, rilevanza e decisività, non potendo il ricorso per cassazione risolversi in un rinvio ai motivi...

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