La legge 25 giugno 2026 n. 112, convertendo il Dl n. 62/2026, introduce un pacchetto di esoneri contributivi per l'occupazione giovanile, femminile e nella ZES unica per il Mezzogiorno, e affianca a questi un primo riconoscimento legale, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, di criteri per l'individuazione dei livelli retributivi minimi nel settore privato, ancorati ai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. Il testo rafforza le tutele dei lavoratori delle piattaforme digitali, con una presunzione relativa di subordinazione legata agli indici di controllo anche algoritmico e nuovi obblighi di trasparenza e tracciabilità per i rider. Completano il provvedimento interventi eterogenei su Tfr, previdenza complementare, somministrazione e distacco, oltre alle relative coperture finanziarie.