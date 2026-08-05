Il provvedimento intreccia edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale ed edilizia integrata privata, affidandone l'attuazione a un fitto reticolo di decreti attuativi, convenzioni e poteri commissariali: per il professionista del diritto la vera partita si apre ora, sul terreno interpretativo e applicativo.
Disposizioni urgenti per il Piano Casa
È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 152 del 3 luglio 2026, la legge 2 luglio 2026 n. 116, titolata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa» con entrata in vigore al 4 luglio 2026.
Legge-cornice ad ampia attuazione secondaria
Il dato di maggior interesse per chi opera nel settore amministrativo e urbanistico non è tanto il contenuto sostanziale delle misure, già ampiamente anticipato dal dibattito pubblico sull'emergenza...